Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en la primera semifinal del US Open 2025. El español tuvo un desempeño impecable para batir al serbio en parciales de 6-4, 7-6 (4) y 6-2. Con esto acabo con el sueño del más ganador de la historia, quien buscaba su vigesimoquinta consagración en un Grand Slam.

El número 2 del mundo hizo prevalecer, su intensidad, potencia y movilidad. Su partido empezó por todo lo alto, pues quebró inmediatamente, lo cual fue suficiente para quedarse con el primer parcial por 6-4. Aquel parcial fue disputado, pero Nole bajó mucho en su servicio con respecto a sus partidos anteriores, mientras que el murciano logró administrar con jerarquía la ventaja.

Djokovic reaccionó en el segundo parcial para lograr un break que le permitió adelantarse por 3-0. Allí se vio la mejor versión del GOAT, con buena energía, potencia y superando al español. Sin embargo, no lo pudo sostener, Carlitos reaccionó de tremenda forma y todo se fue en el tiebreak.

En la definición, el oriundo de Belgrado no pudo hacer prevalecer su servicio y cayó por 7-4, lo cual terminó desmoronando sus chances tras dos sets muy intensos en el estadio Arthur Ashe.

En el tercer set, Nole se cayó en lo físico, Alcaraz no bajó la intensidad y buen nivel para llevarse el set por 6-2, en un partido que dejó grandes escenas de ambos jugadores. Impecable presentación de Carlos para desbordar a un Novak que a sus 38 años lo sigue intentando.

Carlos Alcaraz espera por Jannik Sinner… o Felix Auger Aliassime

El español llega a la final del US Open sin perder sets y ahora está a la espera de la segunda semifinal, la cual protagonizarán Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime este viernes a las 19:00 (hora local). En caso de ganar el italiano, se repetirá la final de Roland Garros y Wimbledon de esta temporada. Por su parte, el canadiense va por el batacazo.