Novak Djokovic cayó por 6-4, 7-6(4) y 6-2 frente a Carlos Alcaraz. El más ganador de la historia a sus 38 años logró llegar a las semifinales del US Open 2025 y también de los otros tres Grand Slam de la temporada, marcando su plena vigencia.

Nole reconoció que le faltó bencina en el partido: “Desgraciadamente, después del segundo set me he quedado sin energía. Creo que me he mantenido bien durante los dos primeros sets, pero después he decaído y él ha seguido igual. Esto es lo que siento igual con Sinner”.

Djokovic reconoce que le está costando en partidos largos con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sin embargo, deja claro que seguirá jugando y que por su mente no pasa el retiro: “Al mejor de cinco sets se me hace difícil jugar contra ellos particularmente en estas fases de Grand Slam, pero no me voy a rendir y voy a seguir luchando”.

El oriundo de Belgrado expresó su satisfacción por el rendimiento que mostró en Flushing Meadows: “Estoy contento con mi nivel, pero físicamente estoy así y es algo que no puedo controlar en este punto de mi carrera a pesar de que me esfuerce al máximo por estar bien”.

Novak Djokovic seguirá luchando en el circuito ATP. (Foto: Getty)

Novak Djokovic revela por qué sigue jugando tenis

El serbio no oculta la frustración de no poder rendir al nivel físico que lo hacía antes: “Estos dos chicos son los mejores del mundo ahora mismo. hay que adaptarse a ello, pero tienen muy buen equipo y estrategia, así lo dicen sus resultados. No es raro todo lo que están consiguiendo y van a seguir mejorando año tras año. Si tengo que perder contra alguien, quiero hacerlo contra ellos. Es frustrante no poder hacer en la pista todo lo que podría hacer antes, pero es normal y pasa por la edad”.

Djokovic además reveló por qué sigue compitiendo como tenista profesional: “Sigo disfrutando la competición y hoy he recibido un apoyo enorme de la grada, por eso sigo jugando, porque sigo disfrutando y me llega el cariño de la gente”.