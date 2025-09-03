Naomi Osaka sigue soñando en grande en Nueva York. La tenista japonesa número 24 del mundo dio otra clase de maestría en el US Open y con solidez derrotó 6-4 y 7-6 (3) a la checa Karolina Muchova (13° del ranking WTA), quien en Flushing Meadows había ganado todos sus encuentros a tres sets.

Osaka, ganadora del Abierto de Estados Unidos en dos ocasiones (2018 y 2020), volvió a deslumbrar al estadio Arthur Ashe con un tenis perfecto de 30 tiros ganadores y 5 aces, sacando a relucir lo mejor de su repertorio.

Naomi Osaka, la fanática de los Labubu (Getty Images).

Ante Muchova, la asiática nuevamente estuvo acompañada por una versión miniatura de ‘Labubu’, el muñeco de moda que se ha transformado en su fiel compañero de aventuras en la ‘Gran Manzana’.

Consultada a pie de pista por sus sensaciones, Osaka reveló que su gran deseo era volver a disputar instancias finales en Nueva York. “Estaba sentada ahí arriba, mirando y deseando tener la oportunidad de volver a jugar en esta cancha. Y ahora siento que mi sueño se está haciendo realidad”, confesó bajo los aplausos del público.

Ahora en semifinales, la nacida en Osaka se citará en un verdadero partidazo con la estadounidense Amanda Anisimova (9° del ranking WTA), quien se vengó de la final de Wimbledon y derrotó a la 2 del mundo, Iga Swiatek.