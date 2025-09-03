La vida siempre ofrece segundas oportunidades, y Amanda Anisimova (9° del ranking WTA) lo comprobó de manera espectacular. Tras la humillante derrota que sufrió en la final de Wimbledon, la tenista estadounidense se tomó revancha frente a Iga Swiatek (2°) en la pista central del US Open, asegurando su pase a las semifinales del cuadro femenino.

Con un contundente 6-4 y 6-3, la tenista de 24 años se vengó de la paliza histórica que sufrió en la ‘Catedral’ de Londres cuando ante la misma rival cayó 6-0 y 6-0, un marcador prácticamente inédito en instancias de Grand Slam.

Amanda Anisimova vive un sueño en Flushing Meadows (Getty Images).

Con las manos sobre la cabeza, y evidentemente emocionada, Anisimova dejaba atrás los fantasmas de aquella humillante derrota y con tinta propia inscribía su nombre entre las serias candidatas a ganar el Abierto de Estados Unidos.

“Este lugar es increíble y estoy viviendo la mejor racha de mi vida aquí. El primer día que llegué pensé: “Bueno, intentemos pasar una ronda”. Pero sí, esto ha sido un sueño hecho realidad. Y venir de Wimbledon después de lo que pasó… sí, esto es realmente especial para mí”, dijo visiblemente emocionada a pie de pista.

Con este triunfazo, la nacida en Nueva Jersey espera por la ganadora del duelo entre la japonesa Naomi Osaka y la checa Karolina Muchova. Además, Anisimova se convirtió en la primera estadounidense desde Serena Williams en alcanzar las semifinales en todos los Grand Slam.