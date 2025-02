Uno de los debates más controversiales en el mundo del deporte es el que se genera en el tenis, pues los aficionados se toman las redes sociales para dar su veredicto sobre quién es el mejor tenista de la historia.

Es ahí donde tres nombres salen a flote: el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal.

Joao Fonseca le declara su fanatismo y admiración a Roger Federer

En una entrevista con Globo Esporte, el tenista de 18 años se quiso sumar a este debate y entregó su claro veredicto.

“Federer. Eso no se puede cambiar. Se puede decir que Djokovic es el mejor de todos los tiempos, pero para mí no hay manera. Djokovic puede ser el mejor de todos los tiempos, pero Federer es el más grande. No tiene rival”, dijo categóricamente Fonseca.

Fonseca le declara su admiración a Federer | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

“Crecí viendo a Roger, por supuesto que creo que todos queríamos jugar como él, pero inclusive yo, cuando era chico, intenté tener el revés a una mano por él. Lo probé por una semana, pero por un problema en mi codo volví al revés a dos manos. Federer es un ídolo para mí y me inspira”, remató sobre Su Majestad.

¿Estará Joao Fonseca en el Chile Open 2025?

Cabe consignar que Joao Fonseca, el brasileño revelación del circuito, declinó una invitación de parte de la organización del Chile Open, por lo que los fanáticos del tenis se quedarán con las ganas de verlo en nuestro país.