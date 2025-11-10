La leyenda del tenis mundial Novak Djokovic, sorprendió al mundo entero al hablar de un posible retiro luego de conquistar el ATP 250 de Atenas donde llegó a los 101 títulos en su carrera. A sus 38 años, el serbio reconoció que ya contempla el final de su exitoso viaje y que su gran anhelo sería despedirse del tenis en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, defendiendo una vez más los colores de su país.

El 24 veces campeón de Grand Slam habló nuevamente de su posible retiro, y esta vez con la serenidad que lo caractiza, se animó a dar una fecha para bajar el telón: “A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más”, confesó Djokovic.

El serbio, que ya ha representado a Serbia en múltiples citas olímpicas, dejó claro que cerrar su trayectoria bajo los cinco anillos sería el broche de oro perfecto: “Si pudiera acabar en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo. ¿Llegaré a tiempo? No lo sé”, reconoció el balcánico.

“Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva”, cerró.

PIRAEUS, GREECE – NOVEMBER 8:Novak Djokovic of Serbia holds the trophy after winning the final match against Lorenzo Musetti of Italy during Hellenic Championship ATP 250 final tennis match, at OAKA Olympic Athletic Center in Athens, Greece, on November 8, 2025 in Piraeus, Greece. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)

A mediados de temporada, en la previa de Wimbledon, el nacido en Belgrado se había referido a un posible cierre de carrera en el césped de Londres. “Si es mi último baile, no lo sé, como en Roland Garros o lo que juegue después. He jugado partidos en los últimos tiempos al más alto nivel. Eso me da motivación para seguir”, apuntó.

Por ahora, y en concreto, ‘Nole’ se enfocará en superar la lesión que lo obligó a bajarse del ATP Finals tras conquistar el título 101 en la capital de Grecia. El Abierto de Australia 2026, asoma como el próximo gran desafío para el ‘GOAT’.

