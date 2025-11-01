El legendario extenista estadounidense Andre Agassi y capitán del Team World en la reciente Laver Cup se rindió ante el talento de Learner Tien (39° del ranking), joven promesa de 19 años del tenis norteameriacano, a quien ve con condiciones para irrumpir en la élite del circuito ATP y desafiar en el mediano plazo el dominio que hoy ejercen el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Para el ex número del uno del mundo, Tien “es un chico increíblemente talentoso. Lo veo con la capacidad natural y la fortaleza mental necesaria como para convertirse en uno de los mejores del mundo. Entiende perfectamente todas las variantes tácticas del juego y, mentalmente, es un privilegiado”, destacó Agassi hace unos días en un evento realizado en Hong Kong.

Learner Tien alcanzó los octavos de final en el Abierto de Australia (Getty Images).

El recordado ‘Kid de Las Vegas’ fue incluso más allá en sus elogios: “Cuando veo su desempeño en pista, pienso que es uno de los pocos tenistas a los que creo que no podría ayudar porque hace absolutamente de todo en la cancha”.

Agassi, sin embargo, también señaló los aspectos en los que Tien deberá evolucionar para competir al más alto nivel en el circuito. “Tendrá que superar ciertas limitaciones en cuanto a tamaño y fuerza, pero aún es joven para trabajar en eso y estrechar el cerco… Mentalmente, tiene todo lo necesario para triunfar. Será capaz de ser una amenaza clara para el top-10 a corto plazo”.

A sus 19 años, Learner Tien continúa consolidándose como uno de los nombres más prometedores del circuito estadounidense, con el aval nada menos que de una leyenda viva como Agassi, que ve en él al futuro capaz de alterar el nuevo orden del tenis mundial.

En clave…