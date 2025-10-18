En esta jornada, se disputaban las semifinales del ATP 250 de Estocolmo en Suecia, en la que el primer duelo de la jornada el era que tenía como protagonistas al francés Ugo Humbert (25°) y al danés Holger Rune (11°).

Dentro de este encuentro, una dura situación fue la que conmocionó a todo el mundo del tenis y en particular al danés Rune, quien vencía a Humbert por 6-4 e igualaban 2-2 en el segundo set, hasta que le ocurrió una dura situación que cambió todo.

Mientras disputaban el quinto juego del segundo set, el tenista danés sufrió un inesperado dolor en la zona izquierda de su pierna, en la que de forma inmediata, temió de lo peor, en donde en la misma cancha él señaló que se rompió el tendón de Aquiles.

Se confirmó lo peor: Rune se rompe el tendón de Aquiles

El tenista danés Holger Runer sufrió la rotura de su tendón de Aquiles, según confirmó el medio danés ‘EkstraBladet‘, lesión que lo dejará por un largo tiempo fuera de las canchas.

La lesión de Rune preocupa a todos | Foto: Getty Images

Rune debería estar entrando a pabellón en las próximas horas ante esta dura lesión, en donde le dice adiós a la temporada 2025 y deberá enfocarse en su recuperación, en la que como mínimo estará seis meses alejado de las competencias.

Esta noticia ha sido un duro golpe para el mundo del tenis, en la que proyectan un importante problema para Holger Rune por esta lesión, la que es demasiado complicada de volver a reponerse.