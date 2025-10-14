Rafael Nadal, una de las máximas leyendas del tenis mundial, sorprendió al revelar una desconocida anécdota de su infancia, una decisión de sus padres que le provocó un gran dolor, pero que con el paso del tiempo terminó por aceptar y agradecer.

La historia se remonta cuando Rafa apenas era un adolescente y sus padres no le permitieron disputar el Roland Garros Sub 18, pese a que ya despuntaba como una de las grandes promesas del circuito juvenil.

“Estaba muy ilusionado. Con 15 años por aquel entonces fue muy difícil de entender, tenía delante la posibilidad de jugar un Grand Slam. A pesar de mi decepción, mis padres se mantuvieron firmes y finalmente no jugué”, recordó en su discurso en la Universidad de Salamanca, donde fue investido como doctor Honoris Causa.

Los padres de Rafael Nadal no le permitieron jugar el Roland Garros Sub 18 (Getty Images).

Nadal confesó que en aquel momento la decisión le resultó frustrante, pero con el paso del tiempo comprendió su valor. “Con el tiempo he comprendido que aquella decisión fue una gran lección y hoy les doy las gracias porque me ayudaron a terminar mi educación obligatoria y me enseñaron que ninguno de estos objetivos deportivos puede estar por encima de los valores”, subrayó.

El episodio, que podría haber cambiado el rumbo de su carrera juvenil, terminó por consolidar una de las bases que caracterizó al ex número uno del mundo y 22 veces campeón de Grand Slam.

Nadal, que años después conquistaría 14 títulos en Roland Garros, encontró en aquella negativa una enseñanza que, según él mismo admite, marcó su carácter dentro y fuera de la cancha.