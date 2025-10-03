El tenista serbio Novak Djokovic encendió aún más el debate por las críticas al calendario ATP y se sumó a lo expresado por Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, respecto a la exigente temporada que impone el circuito. Eso sí, el ganador de 24 Grand Slams cuestionó duramente a sus colegas, en especial al murciano, al señalar que los tenistas “no están lo suficientemente unidos” y que “deben hacer algo más que hablar en ruedas de prensa” si buscan impulsar un cambio en la organización de los torneos.

Tras conquistar el ATP 500 de Tokio, Alcaraz había lanzado una dura crítica a la ATP: “Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no”, dijo el nacido en El Palmar.

Novak Djokovic reaccionó a los dichos de Carlos Alcaraz (Getty Images).

La respuesta de Djokovic a las críticas de Alcaraz

Con el correr de los días y en la antesala a su debut en el Masters 1000 de Shanghái, ‘Nole’ lanzó una soberbia respuesta a los dichos del reciente campeón del US Open asegurando que los tenistas “tenemos algo hacer más que hablar”.

“Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y el esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, y entiendan cómo funciona todo el sistema y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”, lanzó.

“Veo muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener bonistas económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio. Existe un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis y no quieren cambiar eso, y los tenistas no estamos lo suficientemente unidos”, agregó un Djokovic que ya va de retirada.

Este viernes, el actual número 4 del mundo debutó con un sufrido triunfo ante Marin Cilic en la primera ronda del Masters de Shanghái por 7-6 y 6-4.