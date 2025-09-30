Durante la final del ATP 500 de Tokio, el tenista Carlos Alcaraz mostró una faceta que pocas veces se le ha visto en el circuito. El español reaccionó con un enojo y lanzó una fuera queja contra el umpire Fergus Murphy, quien lo sancionó con un warning.

El incidente ocurrió durante el primer set de la final ante el estadounidense Taylor Fritz (5°), luego que el murciano se quedara un rato de pie descansando tras un intenso punto que lo obligó a ir a la red.

Ante la demora de Alcaraz en iniciar el servicio, el juez de silla no dudó en aplicar una advertencia, que provocó la ira del campeón del US Open, quien en el descanso fue directo a pedirle una explicación a Murphy.

Pese a su furiosa reacción, Carlos Alcaraz se coronó campeón en Tokio (Getty Images).

“¿Ves normal que yo termine un punto en la red y no tenga tiempo ni de ir a buscar las pelotas y sacar? Cómo se nota que no has jugado al tenis en tu vida”, lanzó el murciano provocando la sorpresa de los espectadores.

El umpire explicó que el sistema no era manual y que la sanción era automática, lo que no dejó conforme al tenista de 22 años y ganador de ocho títulos este 2025.

Alcaraz se baja del Masters 1000 de Shanghái

Este martes, el nacido en El Palmar anunció que no participará en el Masters 1000 de Shanghái 2025 debido a molestias físicas, principalmente por una lesión en el tobillo izquierdo sufrida en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, donde se coronó campeón tras vencer a Taylor Fritz.