El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ranking ATP) sorprendió al mundo entero tras retirarse por lesión del Masters 1000 de Shanghái. Tras abandonar su partido de segunda ronda frente al neerlandés Tallon Griekspoor (31°) por una fuerte lesión, aparentemente, en la rodilla que lo obligó a dejar la pista con un bastón y ayudado por los médicos, lo que dejó una preocupante imagen de cara al resto de la temporada.

Un día después de retirarse del torneo donde defendía el título, el campeón de Wimbledon tomó una radical decisión: según informó este martes La Gazzetta dello Sport, el nacido en San Candido tomó un vuelo hacia Montecarlo, ciudad donde reside, con el objetivo de descansar y realizarse estudios para establecer la claridad de su lesión.

Jannik Sinner dejó una preocupante imagen en Shanghái (Getty Images).

Las primeras versiones indican que el malestar del ganador de 21 título ATP se trataría de un calambre intenso en el muslo derecho, provocado por la fatiga y las altas temperaturas que afectaron a varios jugadores durante el torneo.

Mientras tanto, el italiano -que cedió el liderato del ranking ATP tras el US Open- espera recuperarse con la mirada puesta en regresar lo antes posible: su vuelta podría producirse el 15 de octubre en el torneo exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, cuya bolsa de premios alcanza los 6 millones de dólares.

Luego, el italiano con el número uno del ranking ATP demasiado lejos de alcanzar ante Carlos Alcaraz, deberá afrontar el cierre de temporada en el ATP Finals que se disputará en Turín la segunda semana de noviembre.

El momento de la lesión de Jannik Sinner en Shanghái