Si hay alguien que ha sufrido como nadie el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los últimos meses es el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, y que en puntos del ranking ATP está a años luz de alcanzar al español o al italiano en la cima del escalafón mundial.

La situación parece haberse desbordado en ‘Sascha’ quien en la previa a su debut en el Masters 1000 de Shanghái se sumó a los dichos de Roger Federer, quien criticó la intención de los directores de los torneos de homogeneizar las pistas.

La nueva polémica del circuito se desató entre Zverev y Sinner (Getty Images).

“Odio que la velocidad de las pistas sea la misma en todos los torneos. Sé que los directores de todos los eventos importantes van en esa dirección porque desean que Jannik y Carlos lo hagan bien y puedan llegar a la final”, declaró el 3 del mundo tras vencer en su debut al francés Valentin Royer por 6-4 y 6-4.

“Siempre hemos tenido superficies muy distintas y no se podía jugar igual en todas ellas. Había que hacer ajustes para competir en hierba, tierra y dura, pero ahora se puede jugar igual en cualquier torneo”, agregó.

La contundente respuesta de Jannik Sinner a Alexander Zverev

Las declaraciones ‘picantes’ del nacido en Múnich llegaron a oídos de Jannik Sinner quien horas después le contestó alto y fuerte: “Carlos y yo no hacemos las pistas. No es decisión nuestra. Intentamos adaptarnos a cada situación. Y siento que cada semana es todo un poco diferente”, lanzó.

Cansado de las críticas por el estado de las pistas, Sinner fue tajante: “He jugado un gran tenis cuando la pista ha sido más rápida. Insisto, yo no hago las pistas, así que adapto mi juego para jugar lo mejor que puedo. Y eso es todo”, cerró.