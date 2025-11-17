El 2025 dejó contrastes importantes para los principales tenistas chilenos en el circuito ATP, especialmente en lo que respecta a las ganancias económicas obtenidas por su desempeño. En un año donde no fueron muchas las alegrías, el cierre de temporada de Cristian Garin deja la ilusión en alto de cara a 2026.

En el caso de ‘Gago’, quien logró cuatro títulos en el año en el circuito Challenger (Mathausen, Oeiras, Antofagasta y Montevideo), el prize money alcanzado este año alcanza los 545 mil dólares, es decir más $505 millones de pesos, según cifras del sitio oficial de la ATP.

Gran parte del botín lo obtuvo en Wimbledon donde dio la sorpresa al superar tres rondas de qualy y dos rondas del cuadro principal: en la hierba británica, el exnúmero 17 del mundo se embolsó un monto cercano a los 115 mil dólares.

En contraste, Nicolás Jarry cerró el año con 895 mil dólares en premios (unos 830 millones de pesos), una cifra muy superior al monto obtenido por el ‘Tanque’ aunque su participación durante el año estuvo llena de intermitencias debido al padecimiento de una neuritis vestibular que lo mantuvo bastante alejado de las pistas: disputó 27 partidos (ganó 9 y perdió 18).

Pese a ello, el ‘Príncipe’ actual 122 del ranking ATP se las ingenió para llegar hasta los octavos de final de Wimbledon donde se terminó embolsando US$ 327 mil de la moneda estadounidense.

