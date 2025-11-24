El tenista chileno Nicolás Jarry (121° del ranking) reaccionó a la polémica que se desató la semana pasada cuando el presidente de la federación de tenis expresó su molestia contra Alejandro Tabilo, quien apareció inscrito en una exhibición en México durante la misma semana que se disputará la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia en febrero próximo.

En conversación con el sitio Al Aire Libre, el ‘Príncipe’ definió su postura tras la situación de Tabilo con la federación. “Siempre es libre de cada tenista, cada uno tiene sus valores, sus prioridades, y es libre de hacer lo que uno quiera”, señaló el nieto de Jaime Fillol.

Nicolás Jarry expresó su postura ante la polémica en Copa Davis (Photosport).

Respecto a su decisión en Copa Davis, Jarry fue tajante: “para mí es súper importante jugarla. Ya han visto que la prioridad para mí sigue siendo primero la familia, sobre mi carrera, pero sigue siendo una prioridad jugar por Chile, y siempre voy a intentar jugarla, aunque esté enfermo, iré a apoyar, siempre y cuando creo que no me esté haciendo daño a mí mismo”.

Sobre el presente que viven los tenistas chilenos en el circuito, Jarry hizo su propio análisis y reconoció que han sido tiempos difíciles para la armada nacional. “El inicio de año fue complicado para todos, pero así es el tenis, y hay que aceptarlo, hay que tratar de ir mejorando, y uno nunca sabe cuándo cuándo te va ir bien o cuándo te puede tocar algún incidente. pero, dentro de eso, creo que ellos están contentos de cara a empezar esta pretemporada”, cerró.

