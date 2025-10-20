Una sorpresa total generó la decisión del tenista Jannik Sinner (número 2 del ranking ATP) de bajarse de las Finales de la Copa Davis 2025, tras su papel clave en los títulos conquistados por Italia en 2023 y 2024. El campeón del Six Kings Slam explicó que la medida responde a una necesidad de priorizar su descanso y preparación de cara a la próxima temporada.

“Bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta. Después del ATP Finals, mi objetivo es prepararme para el Abierto de Australia, y una semana extra de trabajo es una carga”, señaló el nacido en San Candido quien se ha convertido en un referente del equipo azzurro.

Sinner, que venía de una exigente temporada con títulos y presencias en instancias decisivas, optó por darle prioridad a su planificación a largo plazo. Ahora, su ausencia provocó un duro golpe para el equipo italiano que en Bologna buscará mantener la hegemonía en la competencia por países.

Jannik Sinner fue pieza clave en el título de Copa Davis de Italia en 2023 y 2024 (Getty Images/ITF).

Carlos Alcaraz viajó con España a disputar la Copa Davis

En contraste, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz tomó el camino opuesto y decidió viajar a Italia para representar a España en la Copa Davis con el fin de romper una sequía de 6 años sin conquistar la Ensaladera de Plata.

El murciano, que atraviesa un gran momento físico y anímico, dejó en claro su motivación al señalar en una entrevista al diario Marca que “quiero tatuarme la Copa Davis”, reflejando el fuerte compromiso que mantiene con el conjunto español.

De esta forma, mientras Sinner elige preservar su cuerpo y enfocarse en su preparación para el Abierto de Australia 2026, Alcaraz asume el desafío de intentar devolverle la gloria a España junto a sus compañeros de equipo Jaume Munar (42°), Pedro Martínez (88°) y Marcel Granollers (8° en dobles).

El Final 8 de Copa Davis se disputará en Bologna, tierra de Jannik Sinner, entre el 18 y 23 de noviembre.