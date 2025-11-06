Novak Djokovic vuelve a emocionar al mundo entero al romperse en llanto en un emotivo homenaje que le rindieron a Nikola Pilic, quien fuera el primer entrenador del serbio en su juventud. La desgarradora escena ocurrió en el ATP 250 de Atenas, donde la organización le preparó un video al mentor de ‘Nole’, quien falleció hace menos de dos meses.

Tras ver el video, y con el estadio de pie en una ovación, el nacido en Belgrado rompió en lágrimas y apenas pudo expresar un puñado de palabras hacia quien fuera su “padre tenístico”. Y es que la historia de Pilic con la familia Djokovic va más allá del tenis: en propias palabras del ex número uno del mundo, el fallecido entrenador ayudó y dio ‘asilo’ a los hermanos y padres del tenista en medio de la guerra contra Serbia en los años ‘90.

Novak Djokovic jugará el ATP Finals 2025 (Getty Images).

“Perdón por este momento, pero Niki era más que un mentor o entrenador. Era parte de nuestra familia, de mis hermanos y mía, y nos ayudó muchísimo. No sería quien soy sin él. Falleció hace unos meses, y les pido su apoyo y paciencia mientras le rendimos el homenaje que se merece. Mientras juega al tenis y mientras viva siempre recordaré su nombre”, dijo Djokovic entre lágrimas.

En septiembre, y tras el fallecimiento de Nikola Pilic, el ganador de 24 Grand Slam, no pudo ocultar su tristeza. En una emotiva carta, ‘Djoko’ le dedicó una emotiva despedida a quien fuera su primer entrenador y quien lo ayudó a cimentar su exitosa carrera.

“Estimado Sjor Niko: recibí la triste noticia hoy mientras estaba en la cancha, terminando mi entrenamiento. Me invadió una sensación de vacío y tristeza. Espero que hayas sentido lo mucho que significaste para mí en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como persona y como tenista es imborrable”, escribió en aquella oportunidad el ganador de 100 títulos ATP.

La emoción de Novak Djokovic en Atenas

Datos clave…