Novak Djokovic sorprendió al dejar palabras de admiración hacia uno de sus más grandes rivales del circuito: Stan Wawrinka. El exnúmero uno del mundo destacó la enorme carrera del suizo y lamentó que no siempre reciba el reconocimiento que merece dentro del mundo del tenis.

“Está infravalorado y poco reconocido teniendo en cuenta que ha sido tres veces campeón de Grand Slam. La gente se olvida de él y de lo que ha logrado. Ha conseguido más que el 90% de los jugadores en la historia del deporte”, afirmó Djokovic en una entrevista reciente.

El serbio y Wawrinka protagonizaron duelos memorables a lo largo de la última década, especialmente en los torneos grandes, donde el suizo fue uno de los pocos capaces de vencer a Djokovic en finales de Grand Slam, tal como ocurrió en Roland Garros 2015 y el US Open 2016.

Por contraparte, ‘Stan the Man’ también le dedicó palabras al balcánico hace unos meses. “Creo que he perdido más de 20 veces contra Novak, pero es contra quién me sentía feliz de jugar”, dijo el ex número 3 del mundo en el podcast ‘Nothing Major’.

“Golpea la bola de forma muy limpia. Sientes como si te destruyera, incluso estás feliz porque tuviste al jugador perfecto de tenis enfrente tuya”, agregó el tenista de 40 años en referencia al ganador de 24 Grand Slam.

Las palabras del serbio reflejan el respeto que existe entre ambos y reafirman el legado de Wawrinka, quien este 2026 disputará la última temporada en el circuito y le pondrá punto final a su exitosa carrera.

NEW YORK, NY – SEPTEMBER 11: Stan Wawrinka (R) of Switzerland and Novak Djokovic (L) of Serbia pose with their trophies after their Men’s Singles Final Match on Day Fourteen of the 2016 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 11, 2016 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Wawrinka defeated Djokovic with a score of 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

