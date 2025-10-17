El tenista serbio Novak Djokovic, de 38 años, sigue demostrando que está más vigente y competitivo que nunca, pese a no ser actualmente el número uno del mundo.

En el marco de la segunda edición del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudita, Djokovic llegó hasta las semifinales, donde fue derrotado por Jannik Sinner por parciales de 6-4 y 6-2, en 63 minutos.

La victoria del joven italiano refleja la fuerza de la nueva generación y pone a prueba la capacidad de adaptación y resistencia de leyendas como el 24 veces campeón de Grand Slam.

Novak Djokovic habla de la vigencia de Cristiano Ronaldo y Lebron James

Tras su derrota ante Sinner, el actual número 5 del ranking ATP sorprendió al revelar qué lo inspira a no retirarse y cómo visualiza el futuro de su carrera: “Hay gente que quiere que me retire pronto, pero esto no va a suceder”, aseguró de entrada.

El serbio explicó que su motivación proviene de grandes atletas de otras disciplinas, como Cristiano Ronaldo en el fútbol y LeBron James en el baloncesto:

“Ver a LeBron y Ronaldo jugar hasta los 40 años es motivador y una inspiración para mí. El tenis está cambiando y quiero jugar para experimentar el cambio. La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar”, expresó.

Novak Djokovic ha compartido más de algún entrenamiento con CR7 | FOTO: Instagram

Finalmente, Djokovic destacó su deseo de seguir viviendo y experimentando la evolución del tenis: “También quiero vivir para ver, vivir significa seguir jugando profesionalmente, ver los cambios que se avecinan en nuestro deporte. Y estoy muy emocionado por ello. Creo que el tenis es un deporte que puede transformarse profundamente, y lo hará”, sentenció.

Es así como Nole sigue completamente decidido a seguir dejando huella en el tenis mundial.