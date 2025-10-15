Novak Djokovic es uno de los semifinalistas del millonario torneo de exhibición Six Kings Slam que se celebra en Arabia Saudita, y a sus 38 años el actual número 5 del ranking ATP sigue demostrando que es uno de los grandes protagonistas del tenis mundial.

Sin embargo, en una reciente entrevista el ganador de 100 títulos ATP y 24 Grand Slam comenzó a asumir públicamente lo que muchos ya intuían: el tiempo pasa, y el físico ya no responde como antes. Tras su reciente eliminación en el Masters 1000 de Shanghái, Djokovic protagonizó una honesta reflexión sobre su actual estado físico y el duro desafío que representan enfrentar a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a cinco sets.

Novak Djokovic sufrió como nunca antes con el desgaste físico en Shanghái (Getty Images).

Djokovic admite que le será difícil competir a cinco sets

“Solo puedo hacer lo que puedo. Me será muy difícil en el futuro superar el obstáculo de Sinner y Alcaraz en los torneos al mejor de cinco, en los Grand Slams”, reconoció con franqueza el ex número uno del mundo al diario italiano Corriere della Sera.

El nacido en Belgrado es consciente de que su mayor desventaja es física. En los últimos partidos a cinco sets, el serbio dejó en evidencia que le es muy difícil competir a cinco sets o por más de tres horas en igualdad de condiciones con rivales más jóvenes y con un ritmo cada vez más agresivo.

“Creo que tengo más posibilidades al mejor de tres, pero al mejor de cinco es complicado”, explicó Djokovic quien reconoce que el formato de cinco sets, característico de los torneos más importantes del circuito, se ha convertido en un terreno cuesta arriba frente a figuras como Carlos Alcaraz.

A pesar de estas dificultades, Djokovic no tiene intención de dar un paso al costado. “No pienso renunciar a los Grand Slams en ese sentido. Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y luchar por al menos otro trofeo”, cerró.