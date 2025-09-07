Este domingo el tenis mundial tendrá un nuevo capítulo de su rivalidad más vibrante. Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrentarán en la final del US Open 2025, en lo que promete ser otro duelo inolvidable en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Con tan solo 22 años, Alcaraz buscará su cuarto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows, donde ya fue campeón en 2022. El español llega en gran forma, mostrando un tenis agresivo en Flushing Meadows donde no ha cedido un solo set.

Por su parte, Sinner alcanza su segunda final en el US Open y pretende coronar una temporada consagratoria donde ya conquistó el Abierto de Australia y Wimbledon. Con 24 años, el italiano quiere cerrar una temporada consagratoria como número uno del escalafón mundial.

Para llegar a la gran final del US Open, el italiano derrotó en cuatro sets a la gran sorpresa, el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que el español venció con autoridad a la leyenda Novak Djokovic, quien se quedó en las puertas de conquistar su Grand Slam número 25.

El historial entre ambos está 9-5 a favor de Alcaraz, cuya última victoria se remonta al pasado 18 de agosto en el Masters de Cincinnati, cuando el español derrotó por 5-0 y retiro del italiano.

La final de Cincinnati que no pudo ser entre Alcaraz y Siner (Getty Images).

Hora y qué canal transmite la final del US Open

La final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugará este domingo en el Arthur Ashe Stadium desde las 15:00 horas de Chile. En Latinoamérica el duelo podrá seguirse en vivo por ESPN y a través del streaming de Disney+.