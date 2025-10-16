Antes de la irrupción de Rafael Nadal, uno de los grandes tenistas que exportó España al mundo fue Juan Carlos Ferrero. Junto a Carlos Moyá, David Ferrer, Alex Corretja y Albert Costa, el ‘Mosquito’ fue representante de una camada de tenistas hispanos que dejó una fuerte huella en el tenis mundial: número del mundo en 2003 y campeón en Roland Garros, Ferrero fue una de las raquetas más fuertes en el polvo de ladrillo por aquellos años.

Ahora, el actual entrenador de Carlos Alcaraz (número 1 del ranking ATP) también se refirió al eterno debate sobre quién es el mejor tenista de la historia, una conversación que durante años ha dividido al mundo del tenis entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Sin embargo, para el ex tenista de 45 años la respuesta es clara.

El veredicto del ‘Mosquito’ Ferrero

En una entrevista con Marca en 2023, Ferrero entregó su veredicto: “Con los números de Djokovic, no hay debate. Te puede gustar más el estilo de Rafa o Roger, pero, viendo las estadísticas, el mejor de la historia es Novak”, aseguró el español, destacando la consistencia y el dominio del serbio en las últimas dos décadas.

Ferrero, quien conoce de cerca la exigencia del circuito, también valoró la disciplina que ha llevado al campeón de 24 Grand Slam a la cima. “Es un jugador que vive para y por el tenis, así como para ganar los títulos más importantes al más alto nivel competitivo. Todo lo que hace lo hace para estar físicamente perfecto: desde su nutrición hasta su descanso. Si quieres ser excelente en algo, tienes que brillar en muchos aspectos. Djokovic, en eso, es el mejor.”, añadió.

Djokovic, el elegido por Ferrero sobre Federer y Nadal (Getty).

El historial de Ferrero vs. Federer, Nadal y Djokovic