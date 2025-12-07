La tensión entre figuras públicas volvió a tomar fuerza este fin de semana luego de que el extenista Marcelo Ríos y la candidata presidencial Jeannette Jara intercambiaran duros mensajes tanto en redes sociales como en la prensa.

Todo comenzó cuando el “Chino” publicó en Instagram un mensaje cuestionando la capacidad de Jara para liderar el país, acompañando sus palabras con una fotografía donde comparaba a la candidata con el humorista Ernesto Belloni. “¿Cambiamos el país con gente capacitada o seguimos en la misma mierda con diferentes payasos?”, escribió.

La ex Ministra del Trabajo y Prevención Social no se quedó atrás y respondió a través de Sabes Deportes, apuntando al historial público del ex número uno del mundo: “Creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos y ha dado mala imagen de los chilenos en Estados Unidos”.

Una guerra verbal completamente desatada entre el Chino Ríos y Jara

Las palabras de Jara no pasaron inadvertidas y desencadenaron que este domingo Ríos volviera a la carga con un mensaje aún más duro, profundizando el conflicto justo cuando Chile comienza a entrar de lleno en el ambiente preelectoral.

“Me encantaría saber qué montón de conflictos en Estados Unidos he tenido, como dice esta señora”, publicó en Instagram.

Luego agregó: “Qué fácil es vivir hablando mentiras y huevadas sin tener idea de nada y menos informarse antes de hablar (…) ¿Qué más voy a esperar de una comunista? Gobernar un país quiere la cara de raja”.

Jeannette Jara sigue enfocada en la campaña presidencial | FOTO: Carlos Santibanez/Aton Chile

Finalmente, cerró con un mensaje todavía más directo —que borró minutos después—: “Yo fui tenista y tú eres política. ¿Cómo dejé al país en el extranjero como tenista? ¿Cómo has dejado tú a tu país, en tu propio país, como política? Saca tus propias conclusiones, vieja comunista”.

En síntesis…