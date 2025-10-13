Con apenas 24 años, la tenista polaca Iga Swiatek continúa rompiendo marcas. La actual número 2 del mundo no solo se ha consolidado como una de las grandes dominadora del circuito femenino en los últimos años, sino que además acaba de alcanzar un nuevo hito económico: se convirtió en la segunda jugadora con más dinero en premios en la historia de la WTA, con una impresionante cifra que asciende a US$42,945,490.

Estas ganancias le permiten a la campeona de Wimbledon superar a históricas tenistas como la estadounidense Venus Williams y a la actual número 1 del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Con la cifra alcanzada, la tenista polaca logra situarse solo por detrás de la inalcanzable estadounidense Serena Williams, quien lidera el listado con US$94,816,730 acumulados a lo largo de su legendaria carrera.

La millonaria comparación refleja la magnitud del ascenso de la nacida en Varsovia, quien en apenas cinco temporadas en la élite ya ha conquistado 25 títulos WTA y 6 Grand Slams, consolidando una regularidad que la ha convertido en una máquina de triunfos y de ganancias.

Serena, por su parte, amasó su impresionante fortuna deportiva tras más de dos décadas de dominio absoluto, lo que subraya aún más el ritmo vertiginoso con que la polaca está escribiendo su propia historia.

Iga Swiatek conquistó Wimbledon y ya suma 4 Roland Garros en su carrera (Getty Images).

Tenistas con mayor ‘prize money’ en el circuito WTA