El calendario del tenis es tan exigente y prolongado que no resulta extraño que se formen parejas dentro del circuito, pues los jugadores comparten gran parte del año viajando y compitiendo juntos. Casos hay varios: la consolidada relación de Gael Monfils con Elina Svitolina o la que vivieron Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas antes de su ruptura.

En ese escenario aparece el danés Holger Rune, actual número 11 del ranking ATP, considerado una de las grandes promesas del tenis mundial por su talento y fuerte carácter dentro de la pista. Sin embargo, fuera de ella, el joven nórdico parece tener la mira puesta en conquistar también a sus colegas.

Holger Rune quedó eliminado en la segunda ronda de la última edición del US Open | FOTO: Al Bello/Getty Images

La sorprendente revelación de Anna Kalínskaya sobre Holger Rune

Hace unos meses se supo que Rune intentó coquetear con Veronika Kudermetova, quien además está casada. Y ahora fue Anna Kalinskaya, número 32 de la clasificación mundial, quien lo “echó al agua”. La rusa reveló que el danés le escribió hasta diez veces sin obtener respuesta, lo que terminó por dejarlo en evidencia.

“Hubo alguien que me escribió 10 veces y luego ya se rindió”, contó la moscovita al ser consultada sobre si recibía invitaciones de sus compañeros.

“¿Quién está tan desesperado para escribir 10 veces?”, replicó la periodista. A lo que Kalínskaya respondió entre risas contó que era Rune. “Él le escribe a todas. Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo… está desesperado, aunque no es el único así”, dejó en claro.

Con estas declaraciones, Holger Rune suma un nuevo capítulo a su imagen fuera de las canchas, dejando claro que su carácter no solo se limita al tenis.