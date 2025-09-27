Fue en 2024 en el podcast UTS Tour, cuando el tenista australiano Thanasi Kokkinakis (297° del ranking ATP) en conversación con el canadiense Denis Shapovalov y el austriaco Dominic Thiem, recordó una curiosa anécdota sobre Marcelo Ríos: bromeando, el oceánico de 29 años afirmó que el ‘Chino’, “parece un sicario”.

La historia ocurrió en Sarasota, Estados Unidos, cuando el ex tenista chileno, según explicó Kokkinakis en tono de broma, llegó “en un Lamborghini morado y se enojó con el tipo que estaba atrás porque se estacionó muy cerca. Cuando Marcelo entró a tomar desayuno, el tipo volvió a mover su auto más cerca, estaba furioso. Si vas caminando por la misma vereda, yo cruzaría para el otro lado. Parece un sicario”.

El último torneo de Kokkinakis fue el Abierto de Australia 2025 (Getty Images).

Una grave lesión al pecho

Con el correr de las semanas y tras generar un impacto por sus declaraciones, a Kokkinakis se le perdió la pista en el circuito. Ahora, hace unos días apareció en un podcast y reveló la fuerte lesión que sufrió en el pecho y que lo obligó a ser operado.

“He jugado con una rotura del pecho durante gran parte de los últimos cuatro o cinco años. Si intentaba ganar un partido largo, un partido al mejor de cinco sets, o cuando intentaba jugar dos partidos seguidos, el brazo se me hinchaba y ya no podía jugar. Si optaba por continuar, por pura inercia de las cosas, al final terminaba retirándome. No podía soportarlo más, ya no quería pasar más por ganar un partido y tener que retirarme”, comentó Kokkinakis.

En esa línea, reveló que “quería probar algo nuevo para ver si la situación podía mejorar, pero la realidad es que me quitaron mucho tejido cicatricial y me cortaron la mitad del pectoral derecho. Me injertaron parte del tendón de Aquiles de un donante fallecido para conectar mi pectoral desgarrado con el hombro”.

Ahora, el australiano que tildó de “sicario” a Marcelo Ríos espera volver al circuito en 2026 con la gira por Oceanía. “Ahora me encuentro bien, volví a las pistas hace un par de semanas, empecé a entrenar seriamente y mis golpes de fondo casi estaban al 100%.”, cerró.