Universidad Católica busca nuevos rostros en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana quiere sumar calidad al plantel y por ello apunta hacia una promesa de la Selección Chilena.

¿De quién se trata? Estuvo presente en el Mundial sub-20 y por el momento viste los colores de Santiago Wanderers: el conjunto porteño ya le puso precio a su joya de las inferiores.

Ese es el caso de Joaquín Silva. Según reportó La Estrella de Valparaíso, el volante de 20 años tiene un costo de 350 mil dólares. Si la UC quiere quedarse con él, tendrá que depositar dicho monto.

Al menos, una cifra accesible -en el papel- para la institución de San Carlos de Apoquindo. El mediocampista ha sido considerado como uno de los emblemas de las divisiones menores de Chile.

En este caso, el modelo de negocio beneficiaría a Santiago Wanderers en caso de una futura venta. Un sistema que ya fue utilizado por dicho elenco al transferir a Lucas Cepeda.

Joaquín Silva está en la órbita de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Lo quiere Universidad Católica: el 2025 de Joaquín Silva

Durante la presente temporada, el novel volante diestro ha disputado un total de 23 encuentros con la camiseta de Santiago Wanderers. En dichos compromisos, anotó un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que tiene contrato vigente en el club dueño de su pase hasta diciembre de 2027. Por ende, cualquier negociación tendrá que pasar por el puerto de Valparaíso.

En resumen: