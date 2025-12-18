Universidad Católica continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la misión de reforzar su plantel de cara a una temporada que asoma exigente, donde los Cruzados buscarán volver a ser protagonista tanto a nivel local como en la Copa Libertadores.

Con la reestructuración del plantel en marcha, la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por el argentino Daniel Garnero apuntan a sumar jugadores que entreguen variantes ofensivas y recorrido especialmente tras un año irregular en cuanto a resultados.

En ese escenario, el nombre del argentino Justo Giani comenzó a tomar fuerza como posible refuerzo de la UC, despertando interés entre los hinchas y el análisis de especialistas respecto a lo que puede aportar al conjunto precordillerano.

El análisis de Walter Safarian sobre Justo Giani

En conversación con Bolavip Chile, el reconocido periodista trasandino Walter Safarian entregó su visión sobre el perfil futbolístico del atacante argentino que en la última tempoda defendió la camiseta de Aldosivi.

“Es un delantero por afuera, puede jugar como extremo en un 4-3-3 o como un mediocampista adelantado”, explicó.

Safarián agregó que, si bien no es un goleador nato, su aporte va más allá de los números: “No es un gran goleador, pero tiene gol, pero lo que más tiene es experiencia”.

De esta forma, el futbolista trasandino aparece como una alternativa que podría entregarle a la UC de Garnero amplitud ofensiva, recorrido y oficio, cualidades que el club busca sumar para fortalecer su plantel en la próxima temporada.

En síntesis…