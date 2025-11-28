Universidad Católica está concentrado en los últimos dos compromisos que le restan en la Liga de Primera 2025, donde este fin de semana tendrá un crucial encuentro ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero tiene entre ceja y ceja el Chile 2 hacia la próxima edición de la Copa Libertadores de América, certamen que los cruzados no disputan hace varios años y ahora quieren volver en gloria y majestad.

Arancibia fuera en la UC. | Foto: Photosport

Lamentablemente para el DT cruzado, no podrá contar con un jugador que buena parte del año fue una de las revelaciones del torneo: se trata de Sebastián Arancibia, lateral derecho de Universidad Católica.

El jugador tuvo una cirugía menor para apurar el tratamiento de una pubalgia y avisaron que no estará disponible para los dos partidos que le queda a Universidad Católica y que recién volvería a entrenar el 2026.

Así las cosas, Sebastián Arancibia tendrá una recuperación de mediano plazo para volver a disputar un puesto en Universidad Católica y deslumbrar como lo hizo en el clásico ante Colo Colo donde Lucas Cepeda no pudo hacer nada ante el poderío del joven jugador cruzado.

