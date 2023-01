Universidad Católcia sigue trabajando en lo que es la conformación de su plantel para el 2023, en la que Ariel Holan tomó la decisión de no contar con cuatro jugadores para esta temporada, por lo que deberán conseguir un nuevo club

Universidad Católica sigue enfocado afinar sus piezas para lo que es la temporada 2023, en la que los adiestrados por Ariel Holan trabajan a fondo para llegar de la mejor forma al inicio del Campeonato Nacional, en el cual buscarán retomar el protagonismo que cedieron en el 2022.

Por esto, el estratega argentino no tan solo busca en como terminar de conformar su plantilla en base a refuerzos, sino que también comienza a desmenuzar sobre que jugadores no tendrá contemplados para su proyecto en esta temporada con la UC, en la que el DT ya tiene algunos nombres confirmados que no serán parte del plantel.

Según informó el periodista Ricardo Shannon, en el conjunto ‘Cruzado’ ya cuatro jugadores no formarían parte del plantel de la UC para esta temporada, tratándose de Felipe Gutiérrez, Raimundo Rebolledo, Benjamín Iglesias y el argentino Nehuén Paz.

El mismo comunicador señala que los tres últimos jugadores mencionados no han entrenado con el plantel en esta pretemporada en San Carlos de Apoquindo y que Felipe Gutiérrez, ni si quiera ha pisado el centro de entrenamientos de la UC para este 2023.

Catuto Rebolledo es uno de los jugadores que partirá de la UC | Foto: Agencia Uno

Dentro del club, buscarán en estas semanas gestar las salidas de estos cuatro jugadores ya sea en el fútbol nacional o extranjero, los cuales para este año no entran ni en las cómicas de Ariel Holan.

La UC ahora se enfoca en lo que será su primer encuentro oficial amistoso en el que durante esta jornada se enfrentará ante Oriente Petrolero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.