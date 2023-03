Ariel Holan estuvo en conferencia de prensa este jueves y dio por cerrado el tema de Mauricio Isla por su suplencia ante Unión Española el pasado fin de semana y también despejó las dudas sobre el supuesto quiebre que habría con el plantel de Universidad Católica.

"No me gusta hablar de casos personales y mucho menos de un vestuario. A ver, el fútbol ayer, hoy y mañana fue un golpe para todos. Teníamos la ilusión de pasar a la Copa (Sudamericana) y jugar la fase de grupos, eso no lo conseguimos. Y tanto el vestuario de los futbolistas, como el de los entrenadores, como de los médicos, nos golpeó, nos dolió y nos entristeció muchísimo. No seríamos competitivos ni humanos si no nos hubiera dolido", sostuvo el DT argentino.

"Posteriormente a eso, estoy totalmente de acuerdo con Cimbi (Cuevas). Nosotros no tenemos ningún conflicto con el plantel ni el plantel con nosotros, estamos trabajando en equipo. Estamos haciendo los ajustes que creemos que son necesarios de todo punto de vista. Algunos ajustes pueden ser en la alineación, en otros en algún caso particular, como fue el de Branco (Ampuero) que en el partido pasado a Unión Española terminó con una sobrecarga, pero cada una de esas explicaciones quedan en el seno interno nuestro", agregó.

El DT cruzado estuvo en conferencia de prensa | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el argentino aseguró que "en cada uno de esos aspectos hay un tema, entonces cuando uno por ahí ve que hay ciertas cuestiones, ya sea físicas, técnicas conceptuales, tienes que hacer esos ajustes. Puedes hacer los ajustes de ese lugar o de acuerdo a las características. No es que yo no quiera poner a Jorge, pero en un par de partidos conviene que Jorge tome un descanso y entre Carlitos, porque tenemos un plantel competitivo", añadió.

Para complementar, Holan expresó "¿Por qué yo no me refiero a nombres propios? Excepto si hubiera una lesión como fue en el caso de Branco, que lo tengo de decir, pero si no hay lesión de por medio es peyorativo para el futbolista que no juega porque todos van a decir 'ah, este no juega y es un problema si no juego yo'. Un equipo tiene que estar trabajando en equipo y cualquier futbolista puede ser de la partida".

"Yo dije en conferencia después de ese partido. Las evaluaciones que hacemos no las hacemos por un partido, pero sí es una injusticia terrenal decir que uno quedó afuera de la Copa por un jugador en puntual, no le podemos cargar. Sí estamos haciendo ajustes de alineación, pueden haber ajustes y creo que es parte del fútbol y del trabajo de equipo de ir buscando para tener un mejor funcionamiento", sostuvo.

Finalmente, aseguró que ve mejoras en el equipo, pero que aún falta por trabajar para ir afinando al equipo. "Creemos que hemos cosas muy buenas y otras por ajustar. Tenemos un campeonato que recién comienza y que sin prisa, pero sin pausa, tenemos que seguir haciendo ese tipo de ajustes", cerró.