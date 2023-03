El periodista aseguró que el entrenador de Universidad Católica no tiene los jugadores para desarrollar el fútbol quiere en el cuadro cruzado para esta temporada.

Manuel De Tezanos barre con la fórmula táctica de Ariel Holan en la UC: "No tiene los intérpretes para jugar así"

Universidad Católica sigue dejando dudas con respecto a su esquema táctica en este inicio de temporada y en que Ariel Holan le trata de buscar el equilibrio para volverse un equipo bien trabajado en todas sus líneas y no pasar ningún tipo de preocupación a lo largo del año.

Sin embargo, esas dudas hacen que existan opiniones y una de ella llegó desde Manuel De Tezanos. El periodista aseguró en Todos Somos Técnicos que, en cuanto a al dibujo táctico de Holan, no tiene los jugadores para desarrollarlo.

"Él juega con una fórmula táctica, que yo sé que son dibujos y que uno dice 4-2-4, que el número telefónico y todas esas cosas, pero creo que no tiene los intérpretes para jugar así", comenzó diciendo el comunicador.

"Se fue Montes y Tapia no es titular, que podría ser puntero y siendo que no es tan puntero tampoco. Aravena para mí tampoco es puntero como para que retroceda toda la banda. Cimbi Cuevas creo que se está ganando el puesto. Por ejemplo, el primer gol de Zampedri del otro día ante Unión Española, el centro lo tira Pinares desde la izquierda", agregó.

En esa línea, siguió profundizando en la ubicación del volante zurdo "Pinares en un momento se fue a la izquierda, no jugó de puntero derecho. No sé si hubo una pelota parada o no sé que hacía por allá en ese momento del partido, entonces tú al ponerlo pegado a la banda derecha ¿cuánto videos necesitas ver de Pinares como lateral derecho para saber qué hará? Es zurdo, le gusta aguantar de espalda para salir a alguno de los dos perfiles. Creo que limita demasiado a Pinares tirado sobre la banda", añadió.

El elenco cruzado ha dejado dudas con su nuevo esquema táctica | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, también agregó a este análisis a Alexander Aravena y también a Franco Di Santo.

"Lo mismo con Aravena. Jugaba tirado a la banda en Ñublense, pero se iba moviendo en el mismo partido con Guerra, con Moya o Rubio. Nunca estaba fijo por un sector durante mucho rato en un tiempo. Ahora está todo el rato jugando por la izquierda, entonces le empiezan a agarrar la mano", complementó De Tezanos.

"Di Santo no se mueve del centro y hay partidos que casi no toca la pelota. Siento que si va a jugar con dos 9, uno tiene que ser más asociativo o tener retroceso y ahí hay otro aspecto que le está fallando a Católica. Sus dos 9 son de área", cerró.