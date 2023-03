Universidad Católica ya tiene en la mira su próximo compromiso por el Campeonato Nacional 2023 y que es frente a Unión Española. El cuadro cruzado quiere dejar atrás su dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana y enfocarse en defender la punta del torneo.

Sin embargo, quedar afuera del torneo continental tuvo sus coletazos, pues algunas críticas cayeron sobre un jugador y ese fue Mauricio Isla. Los hinchas de la UC no estarían contentos con el rendimiento que ha mostrado el ex seleccionado nacional durante este 2023.

No obstante, este jueves en conferencia de prensa, Ariel Holan se refirió a la reprobación que ha tenido el 'Huaso' por su nivel y aseguró no estar de acuerdo con que sean para un solo jugador.

"Más alla de hacer una reflexión sobre algún futbolista en particular como en el caso de Mauricio, nosotros debemos tomar decisiones en fucnión de nuestro sistema de juego", comenzó explicando el DT cruzado.

"Más allá de hacer foco en un futbolista, hay que analizar lo que es un sistema de juego y este análisis no es por un partido, sino por el balance de partidos. Eso lo hacemos habitualmente y lo hacemos desde el portero hasta el último futbolista del campo de juego. En ese balance uno va tomando las decisiones que considera oportunas y de los rendimientos individuales que no pasan por un partido, sino que pasan por una cadenas de partidos, de situaciones y acciones", agregó.

El defensor fue blanco de críticas por su nivel | Foto: Agencia UNO

No obstante, defendió al bicampeón de América y afirmó que cada jugador tiene momentos y momentos.

"Caerle a un jugador en particular no creo que sea prudente, analizarlo individualmente a cada uno públicamente. Eso lo hacemos en privado, tenemos un plantel competitivo y también hay futbolistas, que independiente de un delantero, de un mediocampista o defensor que puede tener momentos y hay momentos que por ahí no son los mejores", manifestó Holan.

"Hay que pensar siempre en el equipo y el entrenador no pensar individualmente en sus deseos u objetivos, sino que pensar primero en los del equipo. En función de eso, ir tomando las decisiones y ajustes que en cualquier se deben hacer y no en un jugador en particular", cerró.