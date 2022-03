Cristián Paulucci se refirió este jueves en conferencia de prensa al polémico arbitraje entre Universidad Católica y Palestino, donde hubo unos cobros que hasta el día de hoy lo tienen molesto al entrenador de la UC. Por lo mismo, es que Paulucci alzó la voz sobre este tema.

"No me gusta hablar porque no lo hice el otro día, ahora que estoy más calmo lo puedo hacer. El otro día simplemente hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros porque nos perjudicaron", comenzó diciendo.

En esa línea, es que puso como ejemplo tres jugadas en que la terna referil se vio muy involucadra. "El segundo gol (de Palestino) fue un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de Zampedri, la jueza de línea solo está para ver si se adelante el arquero. Tiene y cumple una sola función, el arquero no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea y siguió. Si no le avisan del VAR errábamos el penal". agregó el entrenador.

Paulucci también comentó la jugada de Agustín Farías en el área árabe. "La mano que hace Farías es alegoso, le pega en las dos manos. El árbitro lo ve, ni siquiera, no sé si le avisan del VAR o él no va a revisar nada, entonces fuimos perjudicados. Lo mismo, insisto, no hicimos un buen partido y eso no quita que no hayamos hecho un buen partido, pero si eres perjudicado de esa manera es casi imposible ganar un juego", añadió.

Finalmente, el estratega fue enfático que las chances de gol desperdiciadas pudieron pasar la cuenta. "Vuelvo a repetir, hasta los 30 o 35 minutos habíamos jugado como Católica y hecho un buen partido para como quedarnos con un 2-0 arriba. No pudimos convertir y después se nos hizo cuesta arriba todo", cerró.