El ex jugador de Universidad Católica reconoció que nunca le gustó el juego del volante, el cual le dijo adiós al elenco cruzado tras seis años y en que ahora defenderá la camiseta de Sporting Cristal.

Jorge Aravena le da con todo a Diego Buonanotte tras salir de Universidad Católica: "Para mí jugaba a la pelota, no jugaba al fútbol"

Diego Buonanotte anunció su salida de Universidad Católica y con ello los seis años en el que estuvo defendiendo a camiseta cruzada. El Enano era uno de los jugadores más queridos por la hinchada cruzada, la que hora tendrá que verlo jugar en Sporting Cristal.

Jorge Aravena, ex jugador de la UC, apuntó a la ida del argentino desde la precordillera y fue tajante con respecto al juego del ex Málaga y aseguró que nunca logró consolidarse como titular previo en su arribo a nuestro país.

"A mi nunca y desde que empezó en River, me gustó el juego de Buonanotte. De hecho, él deambuló por el mundo en distintos equipos y en ninguno fue titular. Terminó llegando a la UC y lo que siempre critiqué es que cuando jugó de volante, trajeron cinco o seis centrodelanteros y a todos les fue mal, no hacían goles", dijo el Mortero a Bolavip Chile.

"Para eso uno evidentemente se debe cuestionar, a ver ¿por qué no hacen goles? ¿El volante ofensivo lo habilita o no? Trajeron hasta Santiago Silva quien había hecho goles en todas las canchas del mundo, se fue de la Católica y siguió haciendo goles, si en la UC no pudo hacerlos".

El Enano se va de la UC tras seis años en el club | Foto: Agencia UNO

Sin embargo, el ex seleccionado nacional tuvo una fuerte crítica hacia el mediocampista trasandino y reconoce que nunca le agradó el juego mostrado por el formado en River Plate.

"La verdad que nunca fue de mi gusto futbolístico Buonanotte porque para mí jugaba a la pelota, no jugaba al fútbol. Lo que es que él era vistoso para la galería, como era chiquito y habilidoso, pero la habilidad se demuestra habilitando a tus delanteros o anotando goles".

Aravena añadió con que "hace bastante rato, antes que se empezara hablar de su renovación, que era un jugador que no había mostrado nada jugando en la UC", cerró el técnico de Deportes Temuco.