Apenas treinta minutos de fútbol se alcanzó a jugar el domingo en el Clásico Universitario, ya que a partir de ese minuto el duelo se suspendió por graves incidentes en la tribuna preferencial. El compromiso se reanudará sin público en lugar, fecha y hora por confirmar.

En aquella media hora la Universidad Católica fue inferior a la Universidad de Chile, ya que la U logró llegar en un par de jugadas con cierto peligro al arco rival, mientras que la UC tuvo poco protagonismo en campo contrario.

Uno que se perdió el compromiso fue Mauricio Isla, suspendido por una tarjeta roja en el duelo anterior. Sin embargo, el propio 'Huaso' dio a conocer que viajó a Colombia con sus amigos y no está presente con el plantel en este complicado momento. Sobre esta polémica, Jorge Aravena conversó con Bolavip Chile:

"Si tenía permiso del cuerpo técnico y de los directivos, y si estaba autorizado, ya es otra cosa. Ahora, evidentemente, uno quisiera que siempre los jugadores estuvieran juntos y apoyándose. Por algo se llaman equipo, porque actúa un importante contingente de personas en el trabajo", lanzó el 'Mortero' sobre las mini vacaciones de Isla en Medellín.

Aravena fue crítico con el viaje de Isla a Medellín | Foto: Photosport

Consultado sobre si este nuevo episodio polémico del jugador en la UC provocaría su salida, Aravena no quiso ser tajante: " La verdad no lo sé, y no me atrevería a hacer tampoco un pronóstico, es un jugador que tiene un enorme prestigio porque ha hecho cosas muy importantes en el fútbol y está pasando un mal momento, como han pasado otros muchos jugadores".

La publicación de Mauricio Isla en su cuenta de Instagram causó molestia en los hinchas cruzados, quienes en redes sociales pidieron la salida del 'Huaso' por su "poco compromiso" con el club, de acuerdo a lo redactado por algunos usuarios.