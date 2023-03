El ex técnico de Universidad Católica se refirió a las publicaciones que ha realizado el ex seleccionado nacional a través de su cuenta de Instagram luego de los partidos de la UC tras los cuestionamientos hacia su nivel.

Mauricio Isla ha estado en el ojo del huracán luego de que Universidad Católica haya quedado eliminada de Copa Sudamericana. El ex seleccionado nacional ha sido blanco de críticas por su nivel y aquello le costó la titularidad en el último partido frente a Unión Española.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el 'Huaso' eliminó varias fotos en su cuenta de Instagram que tenía relación con el cuadro de la Franja y eso también ha traído coletazos. Además, otras de los motivos, es las publicaciones que ha realizado el ex Juventus luego de los partidos con la UC, donde se le ha visto en panoramas en la playa o en su casa.

Bajo esta línea, es que Juvenal Olmos tuvo un llamado de atención para Isla y su activa vida a través de las redes sociales. El ex DT de la UC aseguró que no está concorde con ese comportamiento.

"Yo no estoy de acuerdo en que la vida privada no tenga relación con su profesión. Yo creo que cuando se inventó esto (el celular) el futbolista tiene la opción de dejarte fuera de su vida privada o de llevarse su trabajo a su vida privada y yo no estoy de acuerdo con las fotos de Isla y te voy a decir el porqué", comenzó diciendo Olmos en Todos Somos Técnicos.

"Él es responsable en cancha, es verdad, pero cuando te fuiste y tu equipo perdió, y tú muestras fotos riéndote y comportándote normal, pero necesariamente los hinchas y que son los de su club, que son sus seguidores, que son sus propios compañeros, tú haces la relación aunque no te guste. Aunque efectivamente tú puedes hacer en tu casa lo que se te cante, pero hazlo en tu casa. Cuando tú le metiste foto, ya nos metiste a todos dentro de eso", agregó.

El 'Huaso' ha sido cuestionado por su nivel en la UC | Foto: Agencia UNO

Por último, ex el seleccionador nacional concluyó con que "sí creo que un tipo de nivel de Isla se equivocó, porque a él no lo contratan por ser solo un buen lateral, lo contratan porque él trae aparejado al jugador Isla: al campeón dos veces de América, a un cabro que siempre se ha comportado bien profesionalmente. Cuando tú metiste esto a tu casa (el celular) nos hiciste parte a todos de lo que está ocurriendo", cerró.