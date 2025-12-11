Universidad Católica consiguió un importante logro en el cierre de la temporada 2025, en la que los ‘Cruzados’ se quedaron con el cupo de Chile 2 dentro del torneo, el que les permitirá poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Ante ese importante desafío, en la UC ya empiezan a pensar en lo que es la temporada 2026, en donde la dirigencia de club ya analiza nombres que pueden llegar a reforzar el club, como también trabaja en la renovación de otros jugadores claves.

En las últimas horas una importante noticia fue la que recibió el hincha de los ‘Cruzados’, en la que una de las piezas fundamentales para el equipo de Daniel Garnero, tiene todo listo para estampar su firma y renovar con el club.

Se trata del defensor, Eugenio Mena, quien estuvo en extensas conversaciones con el club para ver que será de su futuro en el 2026, en la que finalmente llegó a un acuerdo con la dirigencia y se mantendrá en la Universidad Católica.

Mena seguirá en la UC | Foto: Photosport

Esta información la entregó en las últimas horas el periodista, Gonzalo Fouillioux en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que indicó que el ‘Keno’ tiene todo listo con la renovación en la UC, la que debería ser prontamente oficializada.

De esta manera, Daniel Garnero recibe una gran noticia pensando en lo que es la temporada 2026, en la que aseguraría a un importante jugador para el próximo año, pensando en lo que son los grandes desafíos que se la avecinan al club.

