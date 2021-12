Hace un par de horas se dio a conocer que Cristian Paulucci permanecerá siendo el estratega de la Universidad Católica, algo que alegra e ilusiona a los hinchas de la Franja Cruzada debido al buen rendimiento que tuvo el club en el Campeonato Nacional.

Los diversos dirigentes de Cruzados comienzan ahora a pensar lo que será la conformación del plantel 2022, donde deberán revalidar el título del fútbol chileno y pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, Marcelo Barticciotto, recalcó que por parte de la directiva de la UC deberían entregar un mensaje alentador a sus jugadores con lo que se les viene a futuro.

"Yo creo que más que el mensaje de la UC sea fiel y no adornado, porque en definitiva en el club lo que dicen es lo que piensan, como cuando dicen que la prioridad es el pentacampeonato, yo creo que no es conveniente dar ese mensaje, porque más que sea prioridad ir por el título la UC le tiene que dar prioridad a los dos torneos tiene plantel de sobra, sobretodo ahora que se va a reforzar", remarcó el ex futbolista de la UC.

"A mi parecer el discurso debería ser que le vamos a dar prioridad a las dos cosas porque o si no uno le traspasa al futbolista un relajo", sentenció.

Cabe recordar que la UC tiene a 10 jugadores que finalizan contrato en diciembre y tendrán que ver que pasará con ellos de cara a su futuro, entre los que están destacan: Germán Lanaro, Alfonso Parot, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued, Edson Puch (tiene cláusula para extender), Juan Cornejo, Juan Fuentes, Diego Buonanotte, Gastón Lezcano y Raimundo Rebolledo.