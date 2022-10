Matías Dituro reconoce el duro golpe de haber quedado eliminado por Universidad de Chile: "Fue un golpe para nosotros, me enoja y me frusta"

Si bien el plantel de Universidad Católica dio rápidamente vuelta la página de la eliminación de la Copa Chile a manos de Universidad de Chile, los dirigidos por Ariel Holan siguen recordando con malestar el trago amargo de lo que aconteció en el estadio El Teniente de Rancagua.

Y es que los futbolistas cruzados perdieron una chance importante de poder por ir en búsqueda de un cupo a una copa internacional, por lo que ahora deberán enfocarse en el Campeonato Nacional, en el cual marchan en la séptima posición.

Uno de los referentes de club precordillerano es Matías Dituro, arquero de los Cruzados, quien fue el encargado de recibir los diversos medios de comunicación para salir a hablar del duro momento que atravesaron en la Sexta Región.

"Es un golpe para nosotros haber quedado eliminados de la Copa Chile porque era un torneo que era una ilusión pelearlo hasta el final y apuntábamos un poco a eso, a poder seguir, pasar a la siguiente fase, llegar a una semifinal e intentar poder disputar la final", aseguró el guardameta trasandino.

Dituro quiere ir a una copa internacional | Foto: Agencia Uno

"A mí me gusta ganar, me gusta estar siempre arriba y cuando no puedo hacerlo me enojo y me frusta. Pero seguimos adelante, tenemos cuatro partidos, tenemos que terminar lo más alto posible e intentar a copas internacionales", sentenció.

Recordar que la UC deberá enfrentar este miércoles 19 de octubre a Unión Española a las 19:00 horas en Independencia por la fecha pendiente del Campeonato Nacional