Ricardo Noir tuvo un corto paso por la Universidad Católica, pero en etapa tuvo un gran rendmiento por los universitarios, participando en la obtención dos títulos. Se había retirado, pero una invitación especial lo hizo regresar durante un tiempo, aunque ya colgó definitivamente las botas.

¿Qué fue de Ricardo Noir, ex jugador de la UC?

Ya terminada su corta etapa en la UC, Ricardo Noir volvió a Racing Club de Argentina, después estuvo en equipos como Huracán, Atlético Tucumán, Belgrano, San Martín de Tucumán y Atlético Palmaflor de Bolivia.

El ex jugador de la UC había anunciado su retiro del fútbol en abril de 2022, pero recibió una invitación de parte del ex futbolista Sebastián Abreu, mundialista con Uruguay en Sudáfrica 2010, para jugar en el Paysandú, equipo de la Tercera División de Uruguay, según lo contó en una entrevista con Radio Futuro. "Estoy en mi pueblo natal (Villa Elisa, Entre Ríos), una ciudad al norte de Buenos Aires con 18 mil habitantes, acá tranquilo. Yo me había retirado, estoy muy pegado a Uruguay, precisamente a Paysandú".

Durante su estancia en la Universidad Católica Ricardo Noir ganó el Torneo Apertura de 2016-2017 y la Supercopa de Chile bajo la dirección técnica de Mario Salas.

Al aceptar la invitación Sebastián Abreu, técnico del Paysandú, Noir contó en Radio Futuro sobre la rutina que hacía para pasar de Argentina a Uruguay. "Estoy muy cerca de Colón desde Entre Ríos, y hay un puente entre Paysundú-Colón, que divide Argentina con Uruguay, paso fronterizo terrestre. Todos los días tenía que hacer la declaración jurada por el celular, por ahí me comía varias horas por el tema de que vienen a comprar a Argentina, porque la plata nuestra está bastante devaluada, al uruguayo le sirve venir a comprar".

Ricardo Noir comenzó su carrera el año 2008 en Boca Juniors, club en el que jugó tres años. Después pasó por equipos como Barcelona de Ecuador, Newell's, Banfield, Racing, hasta que después se dio su cesión con la UC.