Universidad Católica derrotó en el día de ayer con comodidad a Huachipato y encaminó un inédito tetracampeonato en la historia cruzada, toda vez que Colo Colo cayó ante Unión Española y los dirigidos por Cristian Paulucci quedaron en solitario al tope de la tabla de posiciones.

Si bien en un momento el Campeonato se vio complicado para la UC, ya que no encontraba el funcionamiento deseado de la mano de Gustavo Poyet, el uruguayo se marchó de los cruzados y el equipo prácticamente no perdió nunca más.

La única derrota que tiene Paulucci al mando de la UC se dio en el clásico ante Colo Colo, en donde comenzaron ganando con gol de Diego Valencia, pero terminaron sucumbiendo ante los albos que anotaron mediante Pablo Solari y Javier Parraguez en la agonía.

Sebastián Pérez, portero de la UC que asumió el desafío cuando Matías Dituro se marchó a España, habló con Deportes en Agricultura sobre cómo quedó el equipo tras esa dolorosa derrota y cómo se recompusieron, además de su lucha en el arco cruzado.

“Por cómo fue el partido más que por los últimos minutos que nos hacen el 2-1, como cualquier camarín, había tristeza y pena por perder, pero nunca perdimos la esperanza porque nos quedaban 6-7 partidos. Ellos tenían partidos complicados al igual que nosotros, lo último que se pierde es la esperanza y este plantel siempre ha sido competitivo”, aseguró.

“En mi llegada a la UC, sabía a lo que venía. Sabía que no iba a tener esa continuidad que, en equipos anteriores, pero fue una motivación de entrenar con Matías (Dituro) y el tema de jugar a veces te puede salir bien las cosas o a veces no, por ahí tuvimos un tema de resultados y del juego que no lo podíamos plasmar y ahora con la llegada de Cristian (Paulucci) hemos cambiado todo, la imagen individual y como grupo. Esperamos seguir en esta línea”, complementó.

Ahora, Sebastián Pérez y Universidad Católica tienen una oportunidad de oro para consolidar el buen trabajo realizado durante los últimos años este sábado con un tetracampeonato de torneos largos que ningún otro equipo tiene en el fútbol chileno.