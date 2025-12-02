Universidad Católica se encuentra en una etapa decisiva de la temporada 2025, en el que los ‘Cruzados’ afrontan la recta final del torneo con el gran objetivo en mente de poder conseguir el cupo a Chile 2, el que le permita decir presente en la Copa Libertadores 2026.

A pesar de que el foco se mantiene en esta temporada, la dirigencia de la ‘Franja’ ya empieza a trabajar en lo que es el 2026, puntualmente en lo que es la estructuración de su plantel, en la que sin duda deberán buscar refuerzos para agrandar la plantilla del equipo de Daniel Garnero.

Ante esta situación, en las últimas horas se revelaron dos nombres importantes dentro del fútbol chileno que comenzaron a ser sondeados por parte de los ‘Cruzados’ para el 2026.

La UC contacta a Palavecino y Castro

En los últimos días, desde la Universidad Católica habrían preguntado por la situación del crack de Coquimbo Unido, Matías Palavecino y del atacante de Deportes Limache, Daniel Castro, ambos jugadores que entran en la lista de posibles fichajes para la UC 2026.

Palavecino es un anhelo de la UC | Foto: Photosport

Esta información fue entregada por el periodista Gonzalo Fouillioux, quien soltó esta papita dentro del programa ‘Balong Radio’, indicando que desde la UC consultaron por ambos jugadores, a quienes lo ven como buenos posibles fichajes para la institución.

“Sé que por Popín (Daniel Castro) preguntaron y que por (Matías) Palavecino también”, señaló el comunicador.

Es así como en la Universidad Católica ya empieza a diseñar lo que puede ser la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ están a un paso de asegurar su participación en Copa Libertadores, lo que le significa la dirigencia poder armar un competitivo plantel para poder competir.

