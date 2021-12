Sebastián Pérez fue sin duda unas de las figuras destacadas en el Campeonato Nacional 2021 para Universidad Católica. El portero tuvo grandes actuaciones bajo los tres palos y eso le valió el reconocimiento de sus compañeros y de algunos miembros que analizan nuestro fútbol.

A consecuencia de aquello, es el que guardameta también se ganó el respeto y el cariño por parte del hincha cruzado. Este sábado tras conseguir el título con la UC, el Zanahoria habló con TNT Sports sobre sus sensaciones.

"Un conjunto de cosas, por la campaña que hicimos dentro de este año. Más allá del respeto y el agradecimiento hacia la gente que ha sido bien importante para mí", dijo.

Ante aquello, no olvidó lo que tuvo que vivir en el torneo pasado cuando defendía la camiseta de Deportes Iquique, conjunto con el cual descendió a la Primera B, con que también fue uno de los miembros importantes. Eso le valió para que los cruzados pusieran sus ojos en él.

"Fue un año bien intenso, una montaña rusa de emociones fuertes. Con el descenso de Iquique, después pasa un mes y firmó en Universidad Católica, empiezo en la banca. Entonces he quemado hartas etapas dentro de un mismo año, así que muy feliz y con la responsabilidad que me caracteriza de llegar, jugar y cumplir con partidos que a veces no se puede dar, pero indudablemente gracias a Dios estos últimos partidos han sido fundamentales para este logro", agregó.

También, fue consultado por cómo llegó a ser el arquero titular, ya que la salida de Matías Dituro le permitió ser el responsable del arco de La Franja y reconoció que con el argentino existe contacto y una buena relación.

"Con Matías (Dituro) siempre nos llevamos bien, más allá de los tres meses que estuvimos juntos, hicimos buenos lazos. De hecho, en la Supercopa contra Ñublense me mandó un mensaje, siempre estamos en contacto con el grupo de arqueros y con el preparador de arqueros también", comentó el viñamarino.

Finalmente, recordó lo que ha sido su carrera y en que tuvo un recorrido extenso para lograr estar hoy en el tetracampeón del fútbol chileno. Sin embargo, cree que eso también lo ayudó en la formación.

"Ha sido una vuelta bien larga, hay jugadores que la damos larga y a otros les toca más corta, pero es lo que queda. Vas quemando etapas, experiencia. No lo veo como fracaso algunas cosas, lo tomo como experiencia para hoy en día ser el arquero que soy", cerró.