El mediocampista argentino Diego Buonanotte es uno de los jugadores más queridos actualmente por los hinchas de Universidad Católica. Durante el Campeonato Nacional 2020 fue uno de los futbolistas con más asistencias pese a no ser titular indiscutido, y ahora sigue en la misma situación.

Cada vez que se abre el mercado de fichajes, el Enano es uno de los jugadores que se dice que puede salir del cuado de la Franja Cruzada, algo que no termina siendo real.

Pero, su gran nivel durante su estadía en Chile ha llamado la atención de varios equipos nacionales e internacionales, y fue el propio jugador que reconoció llamados por parte de dos clubes chilenos para contar con él: Unión Española y Everton de Viña del Mar.

"Sí, hubo contactos de Everton con mi agente, también con la gente de Unión Española, pero por diferentes motivos no se dio. Todos saben lo feliz que estoy en Católica. Uno también tiene que pensar en el futuro, en el futuro de la familia y hoy me encuentro en una situación física y futbolística muy buena, con muchas ganas, así que veremos cómo sigue el año que viene", reveló el volante de 33 años al medio deportivo AS Chile.

Sobre su situación actual, el ex River Plate de Argentina recalcó que "el 31 de diciembre quedo libre, sin contrato y ahí mi representante tendrá que empezar a ver las diferentes opciones".

Buonanotte se dio el tiempo de dar a conocer su deseo para la temporada 2022. "Quiero seguir para siempre en la UC. Pero tampoco me gusta jugar con el sentimiento de la gente. Yo recibo mucho cariño de los hinchas de la UC y tampoco quiero jugar con ellos. Es mi deseo, tengo las ganas, porque estoy feliz, porque llevo cinco años, pero a veces los momentos de los clubes no son los mismos que los de los jugadores, entonces hay que ver cómo sigue todo. Hay que tener la cabeza puesta en los partidos que quedan, que son importantísimos para nosotros, para la historia de Católica y tenemos una final la semana que vine", agregó.

Finalmente, palpitó lo que será el final del Campeonato Nacional, donde pelean palmo a palmo el título con Colo Colo. "Tenemos poquito menos de un mes por delante con partidos muy importantes como para estar pensando en lo otro. Ya cuando termine el torneo, el 5 de diciembre, veremos en qué situación nos encontramos, qué situación se vive en ese momento y empezaremos a tomar decisiones", sentenció.