Universidad Católica está preparando su viaje a la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. El equipo dirigido por Ariel Holan quiere obtener un nuevo triunfo luego de haberlo conseguido en sus dos primeros duelos.

Sin embargo, la UC también está preocupado de su cantera, pues en las últimas semanas en el club han estado al pendiente de sus jóvenes promesas y es por eso que han llevado a cabo los primeros contratos profesionales.

Uno de ellos es el de Milan Tudor, hijo del ex delantero Luka Tudor, quien se desempeña en la misma posición de su padre y este miércoles firmó su primer vínculo con la institución cruzada.

"El club es mi casa, siempre lo he sentido así. Por el apoyo que me dan, me han dado herramientas para ser mejor jugador y también mejor persona, que es lo más importante. Se han preocupado por mí, por lo psicológico, nutricional, entrenamiento, lesiones… lo abarcan todo muy bien, me han ayudado mucho", expresó el atacante en conversación con el sitio oficial de Cruzados.

El delantero firmó su primer contrato con el club cruzado | Foto: Cruzados

Finalmente, tuvo palabras para los hinchas de la UC y agradeció cada muestara de apoyo.

"Darles las gracias, me entregan mensajes positivos, me hace bien sentir el apoyo de la gente, son muestras de cariño que valoro mucho. Les diría que sigan apoyando como siempre, las veces que me ha tocado ir como hincha, pelotero o citado, destaco el apoyo incondicional. Por mi parte, me comprometo dar el 100% de mí para ayudar al equipo y ayudar a hacer más grande al club", cerró.