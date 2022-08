Universidad Católica fue anfitrión a O'Higgins este jueves en lo que fue el inicio de la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2022. Los Cruzados rescataron un empate en el minuto 80 con gol de Fernando Zampedri y ya es el segundo empate que logra de manera consecutiva tras lo realizado en Viña del Mar frente a Everton.

No obstante, la UC ha tenido varias complicaciones durante este año y que la ponen una posición muy alejada de la que estaba acostumbrada. Luego de alcanzar cuatro títulos seguidos, hoy la realidad es distinta.

Waldemar Méndez comentó en ESPN F90 Chile que el cuadro de La Franja ha tenido varios que han mermado en el repunte durante este segundo de la mano de Ariel Holan. La salida de varios jugadores en este mercado de invierno también limitaron las alternativas para DT argentino.

“Yo creo que Católica y puntualmente Holan, ha tratado de reemplazar a algunos jugadores que se fueron. La inclusión de González para mí trata de emular un poco lo que hacía Marcelino Núñez. Por momentos jugar con doble 9 también era hacer un símil de lo que hacía Valencia con Zampedri, pero no está sólido defensivamente”, dijo el ex portero.

“Desde mi punto de vista no está a punto Pinares, que debería contribuir en aclarar las opciones de gol. Para mí controla el juego, coincido con Holan, pero lo que no controla es el resultado porque no tiene la contundencia necesaria, porque Zampedri hasta ayer lapidaba algunas opciones que no se le pasaban", sostuvo Méndez.

Los Cruzados no logran escalar en la tabla y nuevamente empatan | Foto: Agencia UNO

En cuanto a Pinares, quien retornó este semestre, el ex arquero asegura que aún le falta en la puesta apunto. Además, que la línea defensiva para 'Walde' también es un problema de momento.

"Pinares no tiene esa fineza necesaria para poder habilitar todavía, no está tan fino físicamente y futbolísticamente no está tan preciso y porque la defensa sigue siendo de pera débil o frágil”, agregó Méndez.

Y ahí es que apuntó al tema mental. “Desde las pocas veces que le llegan, entrega ciertos espacios que los rivales han sabido aprovechar, entonces a partir de ahí es un equipo colectivo y frágil en lo psicológico, cosa que no le pasaba a Católica hace mucho tiempo",

"Puedes tener jugadores que están pasando un buen, otros no tanto, pero en lo colectivo que Católica se nota cada vez que le convierten, que no está tan sólido en decir 'este partido lo terminamos ganando' como ocurría en pasadas anteriores. Me parece que hay mucho trabajo por hacer", cerró.