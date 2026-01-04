Universidad Católica va por uno de sus puntos pendientes en el mercado de fichajes: reforzar su defensa. Si bien el cuadro precordillerano ha anunciado incorporaciones en distintas zonas, la posterior no ha sumado variantes.

Ante tal panorama, la UC tiene como principal opción a Agustín García Basso, pero hay otro nombre que comienza a asomar en el radar de la institución chilena. ¿De quién se trata?

Su nombre es Benjamín Gazzolo. Según detalló Sabes Deportes, el zaguero central de 28 años es la nueva alternativa para integrarse al equipo de San Carlos de Apoquindo.

“Está entre las opciones posibles para llegar en el mercado de pases tras cinco temporadas en el Biobío, aunque no es prioridad“, comenzó señalando el medio sobre el eventual refuerzo de la UC.

En dicha línea, el sitio agregó sobre el jugador: “Quedó libre y se cumple la fórmula perfecta para la Universidad Católica en el mercado de pases: negociar solo el tema salarial con el futbolista”.

Benjamín Gazzolo asoma en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica no corre sola por Benjamín Gazzolo

Finalmente, la información entregó la lista de las otras escuadras que están tras los pasos de la figura en cuestión. Por ello, la UC tendrá que acelerar sus gestiones si no quiere quedarse bajo la mesa.

“Podría dar el salto de su carrera (…) También es sondeado por otros elencos de Primera División como Everton, La Calera y Palestino en el mercado de pases“, concluyó la publicación.

