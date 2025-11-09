Universidad Católica no mostró su mejor cara en el norte chico del país ante Deportes La Serena, pero le alcanzó para lograr un triunfo clave en la lucha por meterse a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Pese a que los cruzados se devuelven a Santiago con los tres puntos en el bolsillo y la ilusión de clasificar como Chile 2 al certamen continental, Daniel Garnero no quedó del todo satisfecho por lo realizado por sus pupilos.

“Si hubiésemos seguido de la misma manera, habríamos resuelto el partido mucho antes. Me gusta hacerme cargo, fuimos responsables de no saber administrar bien la última parte del juego”, analizó el DT.

Zampedri le dio el triunfo a la UC en La Serena. | Foto: Photosport

En esa línea complementa diciendo que “Con la desesperación del rival y los espacios que sabíamos que dejarían, deberíamos haberlo manejado mejor. Con la expulsión o mismo, debíamos tener la pelota tranquilamente e hicimos una falta innecesaria”.

En el cierre, el técnico de Universidad Católica remarca la importancia de sumar los tres puntos para lograr un premio que a principio de temporada nadie pensaba en el cuadro cruzado: “Se está acercando la parte final del torneo, mientras ganemos está todo bien”.

Ahora, habrá una pausa por la Fecha FIFA y elecciones presidenciales, pero al retorno la UC tendrá que hacer de local ante Palestino en el Claro Arena que asoma nuevamente como una ‘final’ para ir a la Copa Libertadores.

En síntesis

Universidad Católica venció a Deportes La Serena en el norte chico para seguir luchando por Chile 2.

El director técnico Daniel Garnero no quedó satisfecho con la administración del juego por sus pupilos.

La UC jugará su próximo partido de local en el Claro Arena ante Palestino tras la pausa.