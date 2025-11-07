Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes. La escuadra azul tendrá la oportunidad de reforzar el equipo y entregarle calidad, por lo que recibió un consejo de parte de César Vaccia.

En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico DT del conjunto laico postuló a tres jugadores para incorporarse al plantel en 2026: entregó dos nombres para un puesto en la retaguardia y mencionó a un mediocampista.

¿La sorpresa? Incluyó a un campeón del continente con La Roja que está lejos del radar del hincha azul. Su nombre: Enzo Roco. Participó de la Copa Centenario 2016 en Estados Unidos.

“Yo traería un central. Intentaría con Enzo Roco o con Paulo Díaz que no está jugando. Creo que es abordable, te diría tráiganme a (Alessandro) Bastoni, a Gabriel o a (William) Saliba, pero eso es hablar tonteras”, lanzó.

En dicha línea, el campeón con los azules agregó: “O sea, no tienes que pensar en que aquí se van a valorizar y van a verlos. No, es para fortalecer el equipo, porque ellos están ya justo en la etapa final”.

¿Y sobre el volante central para el próximo año? “Me traería de vuelta a Lorenzo Reyes”, concluyó.

Enzo Roco es el principal apuntado por César Vaccia para Universidad de Chile.

El principal apuntado por César Vaccia para Universidad de Chile

Durante esta temporada, Enzo Roco ha disputado un total de tres compromisos con el Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía. En octubre se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados.

A sus 32 años, según reportes de medios especializados, su costo asciende a 500 mil euros. El formado en la UC tiene contrato hasta mediados de 2026 en el elenco turco.

En resumen: